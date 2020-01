MPL protesta contra o aumento da passagem de transporte em SP

247 - O Movimento Passe Livre (MPL) protesta, nesta terça-feira, contra o aumento da tarifa básica do transporte coletivo em São Paulo nesta terça-feira. Desde 1º de janeiro, a passagem de ônibus, Metrô e trem subiu dez centavos, de R$ 4,30 para R$ 4,40, na capital paulista. A informação é do jornal O Globo.

Os manifestantes se reuniram por volta das 17h no Viaduto do Chá, no centro da capital paulista, com cartazes e cantos pela redução da passagem e melhorias na infraestrutura do transporte público paulistano. De lá, o ato deve seguir até o Masp, na Avenida Paulista, acrescenta a reportagem.

Além do MPL, estão presentes militantes de centrais sindicais, movimentos sociais e partidos como PSOL, PSTU e a recém-criada Unidade Popular (UP). Bandeiras de movimentos antifascistas, de extrema-esquerda, também foram erguidas.