MPSP acusa deputado do PSDB de chefiar quadrilha que desviou R$ 4,1 milhões da Alesp

247 - O Ministério Público de São Paulo (MPSP) acusou o deputado estadual Rogério Nogueira (PSDB) de comandar uma quadrilha parlamentar que praticou "rachadinha" na Alesp.

O deputado, que é réu em ação penal por peculato, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, também teria desviado recursos da Casa a partir de um esquema de fraudes em reembolsos de verbas de gabinete. Ele nega.

Segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, a quadrilha parlamentar desviou R$ 4.193.571,98 dos cofres públicos ao longo de uma década, inclusive formando um "caixa" para quitar despesas pessoais de Nogueira. A denúncia foi recebida há duas semanas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

A denúncia aponta o deputado tucano como o "maior beneficiário do esquema delituoso". Ele teria sido responsável por várias etapas do esquema de desvio de recursos da Alesp.

A acusação diz ainda que Nogueira e outros 25 denunciados "se associaram, de forma estável, permanente, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, diretamente, vantagens econômicas, mediante a prática de um número indeterminado de crimes".

Quando o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo recebeu a denúncia, o tucano publicou nota em que negou a prática de ilícitos. "Não há nenhuma denúncia de nenhum funcionário contra ele, e ele está confiante de que tudo será elucidado, pois confia na justiça. Com relação à evolução dos seus bens, ele explica que muito antes de entrar para a política já era empresário e investidor, sendo de conhecimento público que a atividade parlamentar não é e nunca foi sua única atividade profissional", diz o texto. (Com informações da agência Estadão Conteúdo).

