Mudanças de Tarcísio e Derrite alinham PM de São Paulo a futuras manobras do bolsonarismo, alerta Nassif

247 - Em um artigo recente, o jornalista Luis Nassif levanta sérias preocupações sobre as recentes mudanças na Polícia Militar de São Paulo, alertando para possíveis consequências e sua relação com futuras manobras do bolsonarismo.

Nassif destaca a medida tomada pelo Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, de afastar coronéis considerados legalistas e substituí-los por capitães ligados à Rota, unidade da PM conhecida por sua abordagem mais agressiva. O jornalista aponta que tal ação visa alinhar a PM paulista com possíveis movimentos do bolsonarismo, representando uma ameaça potencial à democracia.

O jornalista ressalta que essas mudanças, se implementadas antes de 8 de janeiro de 2023, poderiam ter tido um impacto significativo na política nacional, referindo-se ao momento em que o golpe foi supostamente evitado. Nassif também levanta questões sobre a conduta passada tanto de Derrite quanto do ex-Secretário de Segurança Saulo de Castro Abreu, apontando semelhanças em relação a um suposto "instinto sanguinário" e a tentativas de politização da PM.

