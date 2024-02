Mulher é investigada por homofobia em padaria de São Paulo

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma investigação sobre um episódio de homofobia ocorrido no último sábado (3), dentro de uma padaria localizada em Santa Cecília, região central da capital paulista, informa o UOL. O caso envolve uma mulher, a agressora, e um casal.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o casal relatou à polícia que começou a ser hostilizado pela mulher quando tentava estacionar o carro no estabelecimento. Ao se aproximar da vaga, encontraram três pessoas paradas, sendo que duas saíram, mas uma mulher permaneceu com os braços cruzados, recusando-se a sair até ser retirada pelo homem que a acompanhava.

De acordo com o depoimento das vítimas, a mulher, visivelmente contrariada, retornou até o carro estacionado, empurrou o retrovisor do veículo e passou a proferir insultos homofóbicos, como "viados", além de atirar um cone na direção do casal, atingindo uma das vítimas.

A confusão continuou dentro da padaria, onde parte da confusão foi gravada pelo casal e posteriormente compartilhada nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento em que uma das vítimas questiona a mulher sobre o motivo de sua exaltação, recebendo em resposta mais insultos homofóbicos.

Nas redes sociais, uma das vítimas, Rafael Gonzaga, explicou que ele e seu namorado foram agredidos tanto verbal quanto fisicamente. "Passar por uma situação de ser agredido e ofendido aos berros em público por causa da orientação sexual é algo repulsivo, primitivo, desumano. Não sabemos quem é essa mulher. Queremos justiça e peço a ajuda de todos", disse.

O caso foi registrado como crime de preconceito racial ou de cor e lesão corporal, e está sob investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância (Decradi).

Casal é vítima de homofobia em padaria de SP. O engenheiro civil Adrian Grasson Filho afirmou que está com o psicológico abalado após ele e o namorado serem alvos de ataques homofóbicos em uma padaria em Santa Cecília, na capital paulista.



Leia em: https://t.co/o62wAMngZo pic.twitter.com/xKvuycaxXb — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) February 7, 2024

