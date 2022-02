Natuza Nery aponta conspiração interna no PSDB contra a candidatura Doria

Apoie o 247

ICL

Sputnik – Uma ala do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) está insatisfeita com a candidatura à presidência do governador de São Paulo, João Doria, e deseja trocar o nome da legenda para as eleições de 2022, afirmou a colunista Natuza Nery, do G1, nesta quinta-feira (10).

A articulista cita que, neste momento, há uma "conspiração tucana a todo vapor" e que o horizonte eleitoral de Doria "está ficando cada dia mais nebuloso".

Natuza Nery escreve que o plano de seus adversários no partido é esperar o governador deixar o Palácio dos Bandeirantes, em abril, para, então, abandoná-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ela, suas fontes do PSDB afirmam que a ideia é "simplesmente não homologar a candidatura de Doria" à presidência da República na convenção do partido, marcada para julho.

De acordo com a colunista, o nome escolhido no partido para substituí-lo na disputa seria o de Eduardo Leite, que perdeu as prévias da sigla para Doria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE