Niterói lança Pacto pela Educação e plano para ser Cidade Educadora

247 – A Prefeitura de Niterói lançou nesta quarta-feira (29) o Pacto Niterói pela Educação e o Programa Cidade Educadora. Ambas as iniciativas visam a mobilizar, em um esforço coletivo, os setores do governo e da sociedade em busca de parcerias para a Rede Municipal de Educação. O objetivo é mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 na aprendizagem dos alunos, por meio de ações de reforço escolar, atividades culturais, esportivas e apoio a migrantes, além de potencializar a educação integral dos estudantes.



O lançamento do Pacto foi aberto com uma apresentação da Orquestra de Cordas da Grota, que tocaram versões para clássicos da música brasileira. Presente ao evento, o prefeito de Niterói, Axel Grael, explicou que a elaboração de um Pacto Para a Educação faz parte das estratégias que estão sendo desenhadas para construir políticas públicas na cidade.



"Temos uma grande expectativa de construir parcerias para a educação de Niterói, porque é preciso uma cidade inteira para educar nossas crianças. Eu acredito muito em pactos sociais, que levam a consensos. A sociedade é plural e dividida por olhares, principalmente hoje em dia, mas é através desses pactos que geramos convergências. Na semana que vem, vamos lançar um Pacto de Retomada da Economia. Mais um pacto, porque não se retoma o cotidiano das pessoas após um momento tão traumático sem união, sem caminharmos juntos. Talvez na educação esteja uma das grandes sequelas sociais que vamos encarar, precisamos trazer o jovem de volta, precisamos superar as dificuldades de socialização. Não se faz isso apenas com ação de governo. Niterói está passando pela pandemia, avançando na vacinação e se preparando para os próximos meses. Tenho certeza que com o princípio de transversalidade nas políticas públicas, vamos fazer de Niterói uma referência nesses tempos que estão chegando", destacou.



O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, contou que os projetos visam a integrar os alunos ao ambiente escolar, reduzindo os efeitos causados pela pandemia e a consequente evasão escolar, além de tornar o município um grande espaço educador. Para isso, o programa encoraja uma mobilização coletiva, que envolve a Prefeitura, instituições públicas e privadas e a sociedade civil, como um todo.



“O objetivo é implementar cada vez mais atividades culturais, o hábito das práticas esportivas, o reforço escolar, o apoio à saúde mental dos estudantes e também o apoio aos migrantes. Todas as iniciativas são bem-vindas e fundamentais para uma educação pública de qualidade. É preciso entender que toda a sociedade pode contribuir com a educação pública. O lançamento dos programas não foi feito no mês de Paulo Freire por acaso. Essa foi a forma que nós encontramos para dizer a cidade de Niterói que a luta em defesa de uma educação pública de qualidade está na base de um projeto civilizatório para o Brasil como a luta de Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola e tantos outros que vieram antes de nós e vamos honrar essa luta”, reforçou.



A subsecretária de Gestão Pedagógica da rede, professora Aline Javarini, é uma das responsáveis pelos projetos. Ela explica que os interessados em formar parcerias com a Educação podem se inscrever a partir do site www.educacaoniteroi.com.br/pacto-niteroi-pela-educacao/, detalhando como podem contribuir. A equipe da SME/FME fará a análise e seleção das iniciativas.



“Não é novidade que a educação sozinha não poderia dar conta dos desafios postos para ela no contexto pós-pandemia. É necessário um esforço coletivo de cada setor, uma grande articulação, para apoiar os jovens que mais precisam do poder público. O pacto é uma grande mobilização dos setores dispostos a dar sua contribuição para a recuperação da educação após esta crise sanitária e social. É uma mobilização de indivíduos e instituições da sociedade civil e dos governos dispostos a dar sua contribuição para reduzir os efeitos da pandemia sobre a escola, fortalecendo assim o compromisso social com a educação pública gratuita e de qualidade para todos”, disse.



Com o Programa Cidade Educadora, o objetivo é proporcionar aos alunos uma educação integral, através da aproximação das escolas com a comunidade ao seu redor, poder público e organizações sociais. O foco é transformar toda a cidade de Niterói em um ambiente educador, aproveitando os espaços públicos, valorizando o aprendizado vivencial e a formação de valores e trabalhando a escola como espaço comunitário e de afirmação do direito à cidade.



Ex-aluno da rede municipal de Educação, Kaiky Nascimento dos Santos atualmente é aluno de dois parceiros do Pacto: o IFRJ e o Instituto Jelson Costa Antunes (IJCA).



“O fortalecimento da educação pública é um ato de coragem e que vai render frutos para os jovens dessa cidade daqui a cinco, dez, vinte anos. Falo por todos os jovens de Niterói, que com iniciativas conjuntas terão acesso a uma educação de mais qualidade e que vai lhes proporcionar mais oportunidades no mercado de trabalho”, disse.



Outros parceiros do Pacto também participaram do evento. O superintendente da UFF, Mario Augusto Ronconi; Rafael Almada, reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ); Denise Pires de Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); a diretora do Instituto GayLussac e pedagoga, Luisa Sassi; o coordenador do projeto Escolas Criativas, Paulo Feitosa; e Robert Malengreau, coordenador da ONG UmRio, deram depoimentos sobre a expectativa de contribuição para o Pacto.



Foi realizada ainda uma homenagem a duas das unidades pioneiras do Programa Cidade Educadora e que já estão recebendo projetos: as escolas municipais Paulo Freire (Fonseca) e Alberto Francisco Torres (Centro). Além disso, as instituições parceiras assinaram a adesão ao Pacto Niterói pela Educação e do Programa Cidade Educadora.