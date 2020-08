No estado do Rio, 17 mil agentes públicos receberam auxílio emergencial de forma indevida

247 - Um total de 17.219 agentes públicos do estado e do município do Rio de Janeiro recebeu de forma indevida o pagamento do auxílio emergencial. Na capital fluminense, 11.356 agentes públicos conseguiram o benefício. No estado, 5.863 servidores, entre eles 400 policiais militares, também estão na lista do pagamento indevido.

Os recursos pagos de forma indevida ultrapassam o valor de R$ 12,6 milhões, sendo a maior quantidade de beneficiários por conta de algumas pessoas que receberam duas parcelas no mês (R$ 1,2 mil).

O levantamento foi feito pela Controladoria-Geral da União (CGU) em parceria com a Controladoria Geral do Estado, com o Tribunal de Contas do Estado e com o Tribunal de Contas dos Municípios do Rio.

Os valores foram disponibilizados entre os dias 1° a 31 de maio.

