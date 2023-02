Ocupação de encosta na Vila Sahy era 'tragédia anunciada', disse Ministério Público em 2021

Apoie o 247

ICL

247 - O crescimento desordenado com a ocupação de morros na Vila Sahy, na costa sul de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, era o prenúncio de uma tragédia. O alerta foi feito há dois anos pelo Ministério Público Estadual em ação contra a prefeitura cobrando a regularização da área, que foi devastada com um temporal no último fim de semana. Segundo a Defesa Civil do estado, 48 pessoas morreram no após as chuvas. A informação é dos jornalistas Carlos Santos, Poliana Casemiro e Ricardo Gallo, do G1 Vale do Paraíba e região.

Vila Sahy foi a área mais atingida pelo temporal que devastou o litoral norte de São Paulo.

"A manutenção do núcleo congelado, na área e nos moldes em que se encontra, é uma verdadeira tragédia anunciada, a qual, salienta-se, já se concretizou na área de outros núcleos congelados, em diversas oportunidades ao longo dos últimos anos", disse o MP em 2021.

O documento evidencia que o crescimento desordenado na Vila Sahy aconteceu por falta de fiscalização da administração municipal e que havia riscos para os moradores.

"A ausência de ação fiscalizatória do Poder Público municipal e total ineficiência das medidas adotadas dentro de seu poder de polícia permitiram a ocupação e a expansão desenfreada do núcleo", concluiu o órgão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.