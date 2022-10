Orlando Silva alerta para discussão de projeto de aumentar número de ministros no STF caso Bolsonaro seja reeleito

Apoie o 247

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) denunciou nesta sexta-feira (7) que Jair Bolsonaro (PL) pretende dar um golpe no País após o atual ocupante do Planalto defender o aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Golpe anunciado!!! Não é retórica, é fato: Jair Bolsonaro é agora o atual vice, Hamilton Mourão, afirmaram categoricamente que estão debatendo projeto para, caso o Genocida seja reeleito, aumentar o número de ministros do STF para formar maioria. É golpe, ditadura! Aqui não!", escreveu o parlamentar no Twitter.

A reportagem de Veja, publicada nesta sexta-feira (7), fez o seguinte questionamento a Bolsonaro: "Por falar em Judiciário, faz parte mesmo de seus planos aumentar o número de vagas no STF num futuro governo?".

"Já chegou essa proposta para mim e eu falei que só discuto depois das eleições", disse Bolsonaro.

