Paes diz que considera Freixo incapaz de derrotar Cláudio Castro no Rio

247 – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse, no programa Roda Viva, por que decidiu não apoiar Marcelo Freixo, do PSB, que disputará o governo estadual. "O deputado Marcelo Freixo é uma pessoa que eu respeito. Temos conversado há muito tempo, e ele foi correto comigo em dois segundos turnos, em 2018 e 2020. Mas me parece que não é a pessoa mais adequada para vencer as eleições do Cláudio Castro. Infelizmente, entendo que a candidatura do Freixo não é capaz", afirmou.

"O Rio vive uma crise, vai precisar de uma recuperação na área econômica, com responsabilidade na área fiscal. Eu posso até acreditar na mudança do Freixo, mas será que a população vai acreditar? Será que (num governo Freixo) estaríamos tendo a volta às aulas presencial ou teria o favorecimento a interesses sindicais (do Sindicato dos Professores) que ele sempre defendeu? Isso tudo para o eleitor soa estranho", prosseguiu.

Paes, que está no PSD, lançou Felipe Santa Cruz, da OAB, mas negocia seu apoio ao ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT.