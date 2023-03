Perito que analisou queda de helicóptero com filho de Alckmin é condenado por falhas graves em laudo

Hélio Rodrigues Ramaciotti condenado por falsa perícia e outras irregularidades no trabalho de elaboração do laudo edit

247 - Por uma série de erros graves, a Justiça de São Paulo condenou em 3 anos de prisão o perito do Instituto de Criminalística (IC) Hélio Rodrigues Ramaciotti por falsa perícia e outras irregularidades no trabalho de elaboração do laudo sobre a queda de helicóptero que resultou na morte de Thomaz Alckmin, filho do então governador de São Paulo e atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Outras quatro pessoas morreram no acidente, em 2015. Ainda cabe recurso à decisão.

As informações falsas, aliadas a outros erros da investigação, "quase fizeram mudar os rumos do inquérito policial", além de resultarem no indiciamento de outras pessoas indevidamente, indicou o MP.

De acordo com o portal G1, a sentença de Ramaciotti foi convertida para prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário mínimo (R$ 1.320) a uma entidade pública ou privada com destinação social.

