Pesquisa Genial/Quaest aponta Márcio França em 1º lugar na disputa pelo Senado em São Paulo

247 - Pesquisa Genial/Quaest para senador em São Paulo aponta que o ex-governador Márcio França (PSB) aparece à frente, com 29%, seguido do ex-ministro Marcos Pontes (PL), com 12%, e da deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), com 10%.

Confira abaixo o resultado da pesquisa estimulada para senador em São Paulo.

Márcio França (PSB) – 29%

Marcos Pontes (PL) — 12%

Janaína Paschoal (PRTB) — 10%

Cristiane Brasil (PTB) — 3%

Aldo Rebelo (PDT) – 3%

Heni Ozi Cukier (Podemos) – 3%

Edson Aparecido (MDB) — 1

Ricardo Mellão (Novo) – 1%

Tito Bellini (PCB) — 0

Branco/nulo/não pretende votar – 21%

Indecisos – 16%

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números SP-02135/2022 e BR-07655/2022. Levantamento foi feito com 2.000 entrevistados face a face entre os dias 5 e 8 de agosto e tem margem de erro de 2,4 pontos percentuais

