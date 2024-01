PF cumpre mandados de busca e apreensão na Grande SP, na 23ª fase da Operação Lesa Pátria

Apoie o 247

Polícia Federal - A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (24/1) três mandados de busca e apreensão na cidade de Barueri/SP, com o objetivo de identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos em janeiro de 2023.

Estes mandados são um complemento da 23ª fase da Operação Lesa Pátria e foram cumpridos apenas nessa data por conveniência investigativa.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas.

