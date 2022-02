PF faz operação para apurar suspeita de superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares pela gestão Doria

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (22) para apurar supostos indícios de superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19 pela gestão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). De acordo com o jornal O Globo, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão na capital paulista. O sobrepreço foi estimado em R$ 63,3 milhões.

Ainda conforme a reportagem, as irregularidades teriam acontecido em contratos referentes a compra de 1.280 equipamentos fabricados na China, por meio de uma empresa estrangeira com sócios brasileiros. O custo total teria chegado a R$ 242,3 milhões. Os equipamentos teriam sido comprados sem licitação em função do estado de emergência sanitária resultante do avanço da pandemia.

Os mandados para apurar os possíveis crimes de associação criminosa, corrupção passiva e corrupção ativa foram expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

