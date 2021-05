PGR fecha acordo de colaboração com advogado que denuncia o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio

247 – Depois da implosão da Lava Jato do Paraná, teria chegado a vez do braço fluminense da operação. "A Procuradoria-Geral da República (PGR) fechou um acordo de colaboração com o advogado criminalista Nythalmar Filho, que, segundo fontes, implicam o juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, e procuradores envolvidos na Operação Lava Jato", informa o jornalista Caio Junqueira , da CNN.

"Nythalmar entregou áudios que comprometeriam Bretas e parte dos procuradores. Ele conta no acordo como se aproveitava de uma relação próxima com Bretas e obtinha informações privilegiadas para captar potenciais investigados pela Lava Jato", aponta ainda o jornalista.

