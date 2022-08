Pivô do escandâlo das rachadinhas, Queiroz usa slogan para assoiciar imagem ao clã Bolsonaro: "lealdade de verdade"

“‘Lealdade de verdade’ é uma confissão do tipo ‘eu não entreguei ele em’ ou uma coisa tipo ‘sou um cachorrinho’? Fica aí a dúvida do leitor”, ironizou o deputado André Janones edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pivô do escândalo das rachadinhas envolvendo o clã Bolsonaro, o ex-policial Fabrício Queiroz (PTB) lançou sua campanha a deputado estadual no Rio de Janeiro com o slogan “lealdade de Verdade”, que faz referência indireta aos indícios de que protege Jair Bolsonaro (PL) e sua família.

O material de campanha traz uma foto de Queiroz ao lado do atual ocupante do Palácio do Planalto e reforça a ligação de décadas que ele possui com a família Bolsonaro. Queiroz, que se envolveu em dez casos de mortes de suspeitos durante seu tempo na Polícia Militar, foi assessor parlamentar e motorista do senador Flávio Bolsonaro quando ele ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do do Rio de Janeiro (Alerj).

O ex-PM também realizou movimentações de cerca de R$ 1,2 milhão, valor incompatível com o salário que recebia. Em uma das transações, Queiroz depositou um cheque de R$ 24 mil na conta da hoje primeira-dama Michelle Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais par questionar a “lealdade” de Queiroz à família Bolsonaro. “‘Lealdade de verdade’ é uma confissão do tipo ‘eu não entreguei ele em’ ou uma coisa tipo ‘sou um cachorrinho’? Fica aí a dúvida do leitor”, escreveu o parlamentar no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.