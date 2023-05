PL não quer entrada de Carlos Bolsonaro no partido e avalia que ele poderá ser preso até as eleições de 2024

Apoie o 247

247 - Visto como "sinônimo de problema", o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) não é bem-vindo no PL. A cúpula do partido é, neste momento, fiel a Jair Bolsonaro, mas quer distância do filho que hoje ocupa uma cadeira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, relata Bela Megale, do jornal O Globo.

Vereador, Carlos poderá concorrer à reeleição no próximo ano. Se assim for, é dado como certo que ele tentará migrar para o PL, partido de seu pai. Líderes da sigla não veem com bons olhos a chegada de Carlos, mas reconhecem que, se Jair Bolsonaro assim quiser, não haverá entraves no processo.

A avaliação geral no PL sobre a situação de Carlos não é boa. Integrantes do partido acreditam que o vereador poderá ser preso antes das eleições de 2024.

Carlos Bolsonaro é investigado por um suposto esquema de rachadinha em seu gabinete. Um laudo constatou que seu chefe de gabinete na Câmara, Jorge Luiz Fernandes, recebeu R$ 2,014 milhões em créditos de seis servidores. A investigação neste momento busca entender se o filho de Bolsonaro foi diretamente beneficiado por esses desvios.

