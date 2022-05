PM de São Paulo ri enquanto golpeia genitália de rapazes durante abordagem em favela

Apoie o 247

247 - Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma policial militar rindo enquanto golpeia a genitália de rapazes durante abordagem em uma favela na Zona Norte da capital.

Em áudio, um dos jovens abordados afirmou ter sido vítima de tortura e disse procurará as autoridades para denunciar o caso. Ouvido pelo G1, o advogado Ariel de Castro Alves, presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, afirmou que os agentes envolvidos cometeram crimes de "abuso de autoridade, lesão corporal, importunação sexual ou até tortura".

"A gente tava em três. Tava o meu amigo na bike. Eu a pé e o outro amigo meu também a pé. Na hora que a mulher chega abordando, ele tá na bike. Ele coloca a bike no chão e coloca o celular no chão também. E o celular fica gravando e ela não se toca. E acabou gravando a situação. A gente já está acostumado: comunidade sempre tem abordagem agressiva. Sempre que a gente vê a viatura a gente já bota para gravar o áudio ou já bota na câmera [que estava presa no guidão da bike, que foi colocada no chão] para gravar. Aí dessa vez a gente deu sorte. A gente pegou. Tinha um homem na abordagem e era ele que tinha que fazer a revista. E não uma mulher. E acho que esse é um crime de tortura. A gente vai tomar as medidas cabíveis", diz uma das vítimas em áudio.

Em nota, a Polícia Militar disse que abriu procedimento interno para apurar o ocorrido.

Não foi informado o motivo pelo qual os rapazes - não se sabe quantos - foram abordados. Também não foram divulgados os nomes e patentes dos agentes envolvidos.

