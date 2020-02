PM prende professor por questionar abordagem violenta durante Carnaval no Rio (vídeo)

Lucas Nascimento foi detido no bairro da Lapa depois de questionar dois policiais militares do Rio que abordavam dois menores negros edit

Por Arthur Stabile, da Ponte - Policiais militares do Rio de Janeiro prenderam um professor que registrava agressões durante uma abordagem policial no começo da tarde deste domingo (23/2), no centro da capital fluminense. Os PMs o acusam de facilitar a fuga de duas pessoas.

Segundo relato de ativistas que acompanham Lucas Inácio Nascimento na prisão, o professor de teatro da cidade do Rio de Janeiro viu os policiais abordando dois homens com violência na região da Lapa e começou a registrar as imagens.

Quando um dos PMs percebeu que Nascimento filmava, iniciou-se um bate-boca e, nesse instante, as duas pessoas fugiram dos policiais. Foi quando Lucas acabou preso. A suspeita dos PMs é que os rapazes traficavam drogas.

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um PM dá um mata-leão para imobilizar o professor, que cai no chão e é contido por mais dois PMs. “Me solta, estão me mantando!”, gritava o homem.

O professor da rede pública municipal Lucas Nascimento foi detido na tarde do domingo 23, perto de sua casa no bairro da Lapa, depois de filmar e questionar dois policiais militares do Rio de Janeiro que abordavam dois menores negros. + pic.twitter.com/CHae8YweaT — danimoraesbrum (@danibrum) February 24, 2020





“Que isso, rapá!”, gritou um homem que registrava a prisão. “Está esculachando o homem. Se vai levar, leva direito”, completou uma mulher.

Nascimento está detido no 5 DP (Mem de Sá), no centro do Rio de Janeiro. “Estão o acusando de facilitar fuga, desobediência e desacato”, explicou um ativista do coletivo Papo Reto, que acompanhou Lucas na delegacia.

A Ponte questionou a PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) sobre o motivo da prisão do professor. Em nota enviada às 11h50 desta segunda-feira (24/2), a corporação explicou que abordaram dois homens na Avenida Gomes Freire após denúncia de uso de drogas, quando o professor interveio.

“Os policiais iniciaram buscas e, na ação, um homem que teria auxiliado na fuga destes dois indivíduos foi abordado, tendo proferido insultos e oferecido resistência na condução à delegacia”, sustentou a PMERJ.

A reportagem também solicitou à Polícia Civil informações sobre o motivo da prisão de Lucas Nascimento e o local no qual ele está preso e espera uma resposta.

*Correção – o texto inicialmente dizia que o professor filmava a abordagem, mas a prisão se deu porque ele questionou a ação violenta.

Atualização às 12h11 de segunda-feria (24/2) para incluir posicionamento da PMERJ.