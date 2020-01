PM reprime ato contra aumento das tarifas de transporte e prende três manifestantes

A Polícia Militar de São PAulo tentou impedir a passeata do Movimento Passe Livre com disparos de balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Três pessoas foram presas e a PM não informou o motivo edit

247 - O terceiro ato do Movimento Passe Livre, em São Paulo, nesta quinta-feira (16), foi marcado pela repressão policia que disparou balas de borracha e usou bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes. Três pessoas foram presas e a PM não informou o motivo.

O protesto é contra a alta da tarifa do transporte público, que desde 1º de janeiro passou de R$ 4,30 para R$ 4,40, além de reivindicar melhoria na prestação do serviço à população.

A tensão começou quando a Polícia Militar impediu que manifestação realizasse o caminho informado pelo com antecedência, conforme determina a lei. A justificativa é que a manifestação iria interferir no tráfego da região.

A passeata, que sairia do Teatro Municipal em direção à Avenida Paulista, deixaria de ser passeada para ficar restrita ao espaço em frente ao Teatro, sem poder sair dali.

Os manifestantes furaram a barreira montada por dezenas de policiais e seguiu do Teatro até a Praça da República. No caminho, os policiais voltaram a tentar impedir a passeata de forma mais agressiva, com reforço de agentes do Batalhão de Ações Especiais (Baep).

Nas redes sociais, diversos vídeos mostram a truculência da ação policial. Mulheres que empunhavam a princial faixa da passeata foram atacadas com mata-leão e arrastadas pelos cabelos até ser colocada na viatura.





Ao menos três policiais estavam sem identificação. Perguntado, um deles disse que ela "caiu" enquanto prendia a manifestante. Os outros dois, um o motorista da viatura, se calaram quando questionados.#AtoMPL pic.twitter.com/m69UUqQtAC — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) January 16, 2020