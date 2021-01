PMs armados intimidam padre Julio Lancellotti junto a moradores de rua

247 - O Padre Julio Lancellotti denunciou neste domingo (10), nas suas redes sociais, que foi intimidado por policiais militares em meio à uma ação de acolhimento dos moradores de rua.

“Olhem o detalhe do armamento da Pm no momento de intimidação dos agentes da pastoral de rua , hoje na Luz’, expôs o padre, que é reconhecido pelo seu trabalho de solidariedade com moradores de rua na cidade de São Paulo.

