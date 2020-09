PMs espancam jovens com socos em dispersão de baile funk em SP

Metrópoles - Uma equipe da Polícia Militar foi flagrada, nesse domingo (6/9), agredindo jovens durante a dispersão de um baile funk que ocorria em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. As informações são do Uol.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um rapaz sendo agredido com vários socos na região do rosto. Enquanto o jovem era espancado, uma multidão corria assustada. Veja:

O vídeo ainda mostra que a maioria dos participantes do baile não utilizavam máscaras contra a disseminação do coronavírus. A PM afirmou que analisa as imagens para identificar os policias envolvidos na ação e que “apura as circunstâncias”.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que, desde o início da pandemia, presta apoio aos órgãos municipais na fiscalização. “Os pancadões, que começam com infrações administrativas municipais, dentre elas, som alto, comércio irregular de bebidas e show não autorizado, caminham rapidamente para o crime, motivo da intervenção policial”, informou.

Ainda segundo a pasta, de janeiro a setembro deste ano, 903 pessoas foram presas, 266 procurados recapturados, 114 armas de fogo e 361 kg de drogas apreendidas, e 1.941 autuações de trânsito em ações contra “pancadões” em São Paulo.

