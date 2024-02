PMs são presos sob suspeita de matar policial que investigava milícias

Vaneza Lobão integrava uma unidade judiciária-militar da Polícia Militar responsável por investigar o envolvimento de policiais da corporação com milicianos e o jogo do bicho edit

247 - Dois subtenentes da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro foram presos nesta quarta-feira (7) por suspeita de participação no assassinato da policial militar Vaneza Lobão, 31 anos, em novembro do ano passado. A policial integrava desde 2013 uma unidade judiciária-militar da PM responsável por investigar o envolvimento de policiais da corporação com milicianos e o jogo do bicho.

De acordo com a Folha de S.Paulo, um dos subtenentes era motorista do comandante do 27º BPM (Santa Cruz), bairro onde ocorreu o crime. Ele teria negado envolvimento no assassinato, segundo colegas de trabalho. O policial não tem advogado. O outro suspeito preso era lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).

Em nota, as polícias afirmaram que os "dois policias militares realizaram diversas pesquisas, em bancos de dados oficiais, relacionadas à vítima Vaneza com o fim de monitorá-la e colher informações relacionadas à sua rotina e endereço".

