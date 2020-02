Polícia apreende mais seis celulares usados pelo miliciano Adriano da Nóbrega na Bahia

247 - Policiais do Rio de Janeiro e da Bahia apreenderam mais seis telefones celulares usados pelo miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega. Segundo as investigações, durante o período em que estava em fuga no interior baiano, o ex-capitão da Polícia Militar fluminense usou 19 aparelhos. A reportagem é do Portal G1.

A reportagem informa que os celulares foram encaminhados para análise do Ministério Público do Rio (MPRJ). Ao vasculhar o conteúdo nos equipamentos, os investigadores vão tenta encontrar informações que possam auxiliar nas investigações sobre o miliciano e nas relações dele com outros criminosos no Estado do Rio.

De acordo com as investigações, acrescenta a reportagem, Adriano da Nóbrega usava os telefones como produtos descartáveis. Usava um telefone e um chip uma única vez. Fazendo isso, o objetivo dele era tentar não ser rastreado.

Em depoimento prestado na Bahia, o pecuarista Leandro Guimarães disse que na noite de sábado (8), Adriano mexia no telefone celular e percebeu que o miliciano ficou nervoso.

A polícia desconfia, ainda, que alguém tenha avisado o miliciano que ele era procurado. Segundo apurou a TV Globo, a mulher de Adriano é suspeita de alertar o marido.