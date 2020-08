Polícia de Minas Gerais isola Quilombo Campo Grande, que fica sem acesso à comida (vídeo)

Segundo informações do MST, a situação está se agravando. “A polícia sitiou as famílias durante todo o dia. Elas ficaram sem acesso à alimentação. As passagens foram bloqueadas para que a nem imprensa pudesse chegar" edit

Revista Fórum - Após atear fogo no Acampamento Quilombo Campo Grande para tentar retirar as famílias que resistem no local, a Polícia Militar de Minas Gerais, sob o comando do governador Romeu Zema (Novo), cercou o local na tarde desta quinta-feira (13).

Segundo informações difundidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTS), a situação está se agravando. “A polícia sitiou as famílias durante todo o dia. Elas ficaram sem acesso à alimentação. As passagens foram bloqueadas para que a nem imprensa, nem apoiadores do movimento pudessem chegar. Helicópteros sobrevoam a área com policiais apontando armas. E estão anunciando a chegada da tropa de choque”, relatou.

🚨 URGENTE | Polícia sitiou as famílias do Acampamento Quilombo Campo Grande. Elas estão sem acesso à alimentação. As passagens foram bloqueadas para que a nem imprensa, nem apoiadores do movimento pudessem chegar. Agora ameaçam avançar com a tropa de choque!#ZemaCovarde pic.twitter.com/q0Xj4ukWWP August 13, 2020

