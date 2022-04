Pré-candidato ao governo, Tarcísio Freitas irrita policiais ao declarar que São Paulo fez acordo com crime organizado

"São Paulo tem uma coisa interessante que o paulista não percebe: a associação com o crime organizado. São Paulo fez um pacto com o crime organizado, de não combatê-lo”, afirmou edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcisio Freitas irritou policiais e promotores após, em entrevista ao canal do Youtube Money Reports, na última sexta-feira, 1º, declarar que a segurança pública paulista havia ruído e que um dos motivos para isso seria um suposto pacto com o crime organizado, informou a Folha de S.Paulo.

"São Paulo tem uma coisa interessante que o paulista não percebe: a associação com o crime organizado. São Paulo fez um pacto com o crime organizado, de não combatê-lo. E por que se optou por não combater o crime organizado? Porque combater o crime organizado dá efeito colateral", disse.

"O problema é que quando você não combate, o crime cresce, e ele se infiltra no poder. E aí ele acaba se tornando força política", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após isso, o ex-ministro virou alvo de dois pedidos de investigação, um do deputado estadual Delegado Olim e outro do deputado federal Alexandre Frota (PSDB), que apresentaram manifestações ao Ministério Público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A gente precisa entender se essa é mais uma falácia dele, mais uma fake news, porque ele precisa provar o que ele falou", afirmou Frota à Folha de S.Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Polícia Militar, base eleitoral do governo Bolsonaro, segundo a Folha, as críticas foram chamadas internamente de "no mínimo infelizes".

Já a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, em nota, afirmou que "as ilações do ex-ministro, além de descabidas e irresponsáveis, revelam o absoluto desconhecimento do tema segurança pública, em especial no que se refere ao estado de São Paulo. Só nos últimos dois anos, mais de R$ 1,2 bilhão em ativos ligados às facções foram recuperados pelas forças de segurança estaduais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE