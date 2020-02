“Precisamos levantar a tropa”, afirma Lula em encontro no Rio

“Um país que renuncia à sua soberania cultural, intelectual, educacional e de riquezas não tem futuro. Eu já podia ter parado, mas não posso. O meu lugar é aqui”, disse o ex-presidente durante encontro com intelectuais na manhã deste sábado, 8, no Rio edit

Por Regina Zappa, 247 - Em encontro com intelectuais e gente do meio acadêmico no Rio de janeiro por ocasião do Festival PT 40 Anos, na manhã de sábado, o ex-presidente Lula fez um chamamento à luta. Afirmou que está na hora do embate e que não dá mais para ficar quieto e aceitar a destruição que está em curso no país. “Precisamos levantar a tropa. Não podemos deixar um artigo sem resposta. Está na hora de voltar a brigar e não só levar tapa”.

Lula passou a manhã de sábado no hotel Othon, no Rio, ouvindo atentamente as propostas e sugestões de reitores, professores, escritores, integrantes de movimentos sociais, cientistas, juristas, sociólogos, historiadores, etc.. Anotou tudo, disse que estava ali para ouvir e respondeu, ao final, a cada uma delas, afirmando que o PT está trabalhando também em novas propostas. “Não queremos perder os intelectuais na luta política. Queremos trazer de volta quem desanimou. Precisamos construir a aliança democrática e progressista e precisamos da interlocução de vocês.”

“Um país que renuncia à sua soberania cultural, intelectual, educacional e de riquezas não tem futuro”. Por isso, disse ele, é preciso ficar e lutar. “Eu já podia ter parado, mas não posso. O meu lugar é aqui”. Mais tarde, Lula seguiu para outro encontro, este aberto a todos na Fundição Progresso, ao lado do ex-presidente Jose Mujica.