Prefeita do PT em Juiz de Fora é ameaçada de morte por defender Lockdown

A prefeita Margarida Salomão vem sofrendo ameaças por decretar lockdown no município no último domingo para conter os avanços da pandemia de Covid-19

247 - O Partido dos Trabalhadores lançou uma nota nesta quinta-feira (11) prestando solidariedade à prefeita de Juiz de Fora (MG), Margarida Salomão, após ela sofrer ameaças de morte por promover o lockdown na cidade.

Leia a íntegra da nota:

A Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados vem a público manifestar sua solidariedade à prefeita de Juiz de Fora(MG), Margarida Salomão (PT), pelas ameaças sofridas por meio das redes sociais nos últimos dias.

Margarida decretou lockdown no município no último domingo, no intuito de conter os avanços da pandemia de Covid-19, e, em decorrência disso, foram desencadeadas manifestações contrárias de alguns segmentos. Desde então, a prefeita passou a sofrer ameaças contra a sua integridade física.

É inaceitável a violência se transformar em instrumento de disputa e de prática política, no lugar de ideias e projetos, sobretudo num momento em que é preciso tomar medidas duras para o enfrentamento à Covid-19.

A Bancada do PT repudia de forma veemente as ameaças contra a prefeita e solicita que as autoridades competentes apurem os fatos com celeridade.

Brasília, 11 de março de 2021

Elvino Bohn Gass (PT/RS)

