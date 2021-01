Prefeito de BH, Kalil diz que “quem não vacinar é idiota e burro”

Fórum - “Eu confio 200% na vacina, eu confio na ciência. Nós temos uma tradição de vacinas no Brasil. Quem não quer vacinar é negacionista, idiota e burro. Todo mundo tem vacinar. Se falar que tem que vacinar por lei, eu vacino minha família inteira”, disparou o chefe do Executivo da capital mineira em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record Minas.

Em sua fala, Kalil deu inúmeras indiretas a Jair Bolsonaro, que já chegou a afirmar que não tomaria a Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

[...]

“Se eu pudesse, eu já estava na China, porque são eles que têm o remédio. Para buscar o que interessa à população, eu ajoelho, peço desculpa, peço pelo amor de Deus, falo que Twitter é coisa de criança e que somos dois países com uma história parecida. Twitter não tem valor, o que tem valor é a interação do Brasil com a China, Rússia, Estados Unidos”, declarou.

