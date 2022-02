Prefeito do Rio confirma aliança com PDT para disputa do governo do estado

Apoie o 247

247 - O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, oficializaram na noite desta quarta-feira (2) uma aliança na disputa pelo governo do estado.

PSD e PDT vão marchar juntos em torno da chapa integrada pelo ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves e o ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz. Posteriormente os dois partidos decidirão quem encabeçará a chapa.

Decidimos aqui hoje que PDT e PSD vão caminhar juntos na eleição pro governo do Estado. Não estamos falando de nomes. Temos dois belos nomes nessa aliança. Vinha conversando com o Lupi e ambos entendíamos, e os nossos candidatos também, que a gente precisava apresentar uma candidatura no estado do Rio de Janeiro que pudesse enfrentar os desafios que o estado tem diante de si - afirmou Paes ao jornal O Globo.

Segundo o ex-prefeito de Niterói, a aliança “viabiliza uma alternativa para o Rio” e desperta esperança no estado.

As conversas entre Paes e PDT foram intensificadas depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou seu apoio ao deputado federal Marcelo Freixo (PSB) para o governo do Rio. Até então, Paes se mostrava disposto a se juntar ao PT por uma candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado estadual petista André Ceciliano. O movimento por Freixo afastou o prefeito de um palanque com Lula e deixou aberto o caminho para a aliança entre o PSD carioca e os pedetistas, embora ainda esteja restrita ao campo regional, aponta reportagem do Agenda do Poder.





