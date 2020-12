Prefeito eleito do PDT morre de Covid um dia antes da posse

Revista Fórum - O prefeito eleito de Espera Feliz, cidade a 384 km de Belo Horizonte (MG), Maurélio Carlos da Silva (PDT), faleceu nesta quinta-feira (31), vítima de Covid-19.

Silva, que estava com 76 anos, foi eleito com 47,58% dos votos válidos e tomaria posse como chefe do Executivo da cidade nesta sexta-feira (1º).

Médico, Dr. Maurélio, como era conhecido, estava internado no Espírito Santo para tratar da Covid-19 desde o dia 12 de dezembro.

