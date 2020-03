Prefeitura de SP proíbe funcionamento de comércio a partir de sexta para conter coronavírus

"As lojas poderão continuar a funcionar para balanços, entregas delivery, inventário, pequenas reformas. Mas atendimento presencial fica proibido a partir de sexta-feira", esclarece o prefeito de São Paulo, Bruno Covas edit

247 - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou ecreto nesta quarta-feira (18) que determina o fechamento do comércio na cidade de São Paulo a partir de sexta-feira (20) até o dia 5 de abril, por causa da crise do coronavírus. São Paulo é o estado com maior número de contágio e já registrou três mortes pelo coronavírus.

"As lojas poderão continuar a funcionar para balanços, entregas delivery, inventário, pequenas reformas. Mas atendimento presencial fica proibido a partir de sexta-feira", esclarece o prefeito de São Paulo.

De acordo com Bruno Covas, apenas padarias, farmácias, restaurantes e lanchonetes, supermercados, postos de gasolina e feiras livres não serão fechados e terão autorização de funcionamento durante o período de vigor do decreto.

Para continuarem funcionando, porém, os restaurantes e lanchonetes da cidade terão que obedecer a distância mínima de um metro entre as mesas, além de intensificarem as ações de limpeza e disponibilizarem álcool gel aos clientes e informações sobre a Covid-19 nos estabelecimentos.

Nesta quarta, o governador de São Paulo, João Doria, recomendou o fechamento de shoppings e academias da grande São Paulo a partir do dia 23.