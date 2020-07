Prefeitura decide não multar casal bolsonarista que atacou fiscal no Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu não multar o casal que estava sem máscara em um bar e foi flagrado em uma reportagem do "Fantástico", da TV Globo, agredindo verbalmente um fiscal da Vigilância Sanitária. edit

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu não multar o casal que estava sem máscara em um bar e foi flagrado em uma reportagem do "Fantástico", da TV Globo, desrespeitando um fiscal da Vigilância Sanitária. A informação é do portal UOL.

A cena de desrespeito ganhou repercussão nas redes sociais e na imprensa depois que a mulher tentou constranger o fiscal dizendo: "cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você".

Em nota, a Vigilância Sanitária do Rio informou que o casal não foi multado porque estava comendo no momento em que foi falar com os fiscais, por isso estava sem máscara.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.