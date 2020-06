Prefeitura do Rio e governo do estado anunciam recurso para voltar com a flexibilização

Pela decisão judicial que derrubou trechos dos decretos do governador Wilson Witzel e do prefeito Marcelo Crivella, não pode mais fazer atividades ao ar livre, além de outras proibições edit

247 - A Prefeitura do Rio entrou com um recurso para retomar seu plano de reabertura, parcialmente suspenso pelo Judiciário. O governo estadual anunciou que também vai recorrer.

O juiz Bruno Bodart da Costa, da 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio, derrubou trechos dos decretos do governador Wilson Witzel e do prefeito Marcelo Crivella.

Pela decisão judicial, não pode mais fazer atividades ao ar livre (seja em calçadões ou em parques), nadar ou surfar no mar, agendas outros serviços do Detran, abrir concessionárias ou lojas de móveis e decoração, e organizar cultos religiosos presenciais.

