Prefeitura estima que SP já teve 1,3 milhão de casos de covid-19

Novos resultados do inquérito sorológico realizado pela Prefeitura de São Paulo apontam que 11,1% dos moradores da cidade contraíram o novo coronavírus. Esse número é sete vezes maior do que o número oficial, que hoje são 182.027 casos confirmados da doença, o que representa 1,32 milhão de pessoas. Os dados da fase 2 do levantamento foram divulgados na manhã desta terça-feira, 28, pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), em coletiva de imprensa.



Reportagem do jornal Estado de S.Paulo informa também que Diferentemente nas etapas anterior, desta vez a prevalência dos casos foi na população com mais de 65 anos, que representam 13,9% dos casos, seguido das pessoas de 18 a 34 anos, com 12,6%, e de 35 a 49, com 12,3%. "Isso vai requerer uma estratégia específica em relação aos idosos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.