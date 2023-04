Presença de Bolsonaro na Agrishow gera constrangimento e mal-estar com governo Lula

Principal referência em tecnologia agrícola na América Latina, a Agrishow contava com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na abertura, mas ele decidiu não participar edit

247 - A visita de Jair Bolsonaro (PL) à Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação) em Ribeirão Preto (SP), marcada para a próxima segunda-feira (1º), gerou mal-estar com integrantes do governo Lula e deve afastar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do evento.

Principal referência em tecnologia agrícola na América Latina, a Agrishow contava com o titular da pasta na abertura, mas ele decidiu não participar. A informação foi publicada nesta quarta-feira (26) pelo jornal Folha de S.Paulo.

É tradição que o ministro da Agricultura compareça ao primeiro dia de evento, especialmente no início de novos governos.

Presidente da feira, Francisco Matturro, ex-secretário da Agricultura de São Paulo, sugeriu que Fávaro participasse da feira na terça (2), quando haverá reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O ministro não teria gostado da iniciativa. É possível que não haja representantes do governo federal na abertura e em todos os outros dias da Agrishow, que vai até 5 de maio.

