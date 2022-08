Procurador impugna candidatura de vice de Rodrigo Garcia

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo impugnou o registro de candidatura do ex-deputado Eugênio José Zuliani (União Brasil) ao cargo de vice-governador na chapa com Rodrigo Garcia (PSDB) na disputa pelo governo do estado de São Paulo. De acordo com o procurador auxiliar Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Geninho está inelegível após ter suas contas julgadas irregulares à época em que era prefeito de Olímpia, no interior paulista. A informação foi publicada nesta terça-feira (16) blog do Fausto Macedo.

O procurador também informou que o candidato a vice da chapa de Rodrigo Garcia foi condenado à suspensão dos direitos políticos, em duas decisões de segunda instância jurídica, em razão de 'ato doloso de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público e atentatório aos princípios da administração pública'.

"Como as mencionadas decisões proferidas por órgão judicial colegiado, em virtude de ato doloso de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público e atentatório aos princípios da administração pública ocorreram em 16/10/2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de São Paulo em 01/11/2021 e em 28/04/2021, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de São Paulo em 09/06/2021 , a suspensão se inicia a partir de então (artigo 20 da Lei n. 8.429/92)", registra trecho do parecer de Gonçalves sobre o registro de candidatura de Geninho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.