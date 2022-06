Procuradora após prisão de agressor: "me sinto mais segura"

Apoie o 247

Por Gabriela Marçal, no Metrópoles - A procuradora-geral Gabriela Samadello Monteiro de Barros comemorou, nesta quinta-feira (23/6), a prisão de Demétrius Oliveira Macedo, que a agrediu brutalmente na prefeitura de Registro, no interior de São Paulo.

“Tive a notícia a pouco de que o Demétrius foi preso, vi o vídeo dele sendo conduzido para a prisão. Fiquei muito satisfeita com atuação do Estado, com a celeridade que foi dada. Me sinto muito mais segura agora”, afirmou a mulher de 39 anos.

O procurador Demétrius Oliveira de Macedo, 34 anos, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23/6). Ele foi encontrado pela polícia no hospital psiquiátrico Santa Mônica, na capital de São Paulo.

