Promotores pedem exoneração em massa após Cláudio Castro ignorar lista tríplice

247 - Um total de 29 promotores pediu para deixar o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro. O motivo foi a decisão do governador Cláudio Castro (PL) de reconduzir Luciano Mattos ao cargo de procurador-geral da Justiça.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, Mattos conseguiu 437 votos e foi o segundo mais votado na eleição promovida pelo órgão. A procuradora Leila Machado Costa, primeira colocada, conquistou 485 apoios. Em terceiro lugar ficou a procuradora Somaine Cerruti, que somou 126 votos.

Entre os promotores que pediram saída do Gaeco estão os responsáveis pelas investigações do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, morta pelo crime organizado em março de 2018. Integrantes do grupo também investigam a atuação do tráfico e das milícias no estado.

Nos bastidores, o atual procurador Luciano Mattos é criticado por ter acabado com o Grupo de Atuação em Segurança Pública (Gaesp), que era responsável por fiscalizar as polícias.

A Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Amperj) defende a nomeação do nome mais votado na lista tríplice.

