Proprietários de imóveis e bolsonarista Fabio Wajngarten fazem oposição a conjunto habitacional para população pobre em Maresias

​247 - A construção de um conjunto habitacional com cerca de 200 unidades para população de baixa renda, em Maresias, fez com que moradores e donos de imóveis de uma das praias mais badaladas do litoral norte paulista se unissem contra o projeto do Minha Casa Minha Vida.

A reação conta com a participação do bolsonarista Fabio Wajngarten, que foi chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República) no governo Bolsonaro. Ele é proprietário de uma casa no local.

No início de janeiro, a associação de moradores que pressiona o poder público ganhou o apoio de Wajngarten —que prometeu aos vizinhos acompanhar a situação em esfera federal, de acordo com pessoas que acompanharam a reunião em que ele fez uma palestra.

A área escolhida pela prefeitura para erguer as casas populares fica a poucos quarteirões da praia em meio a vegetação, próximo ao parque estadual da Serra do Mar.

