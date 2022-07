PSB aprova Alessandro Molon para o Senado pela chapa de Marcelo Freixo

Apoie o 247

247 - O PSB aprovou nesta quarta-feira (20), por unanimidade, a candidatura do deputado federal Alessandro Molon (RJ) para o Senado pela chapa de Marcelo Freixo, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro.

O PT defende que o deputado estadual André Ceciliano seja o candidato a senador pela chapa do PSB. Mas o apoio do Partido dos Trabalhadores a Freixo não está ameaçado, de acordo com informação publicada nesta quarta pela Carta Capital.

O PSB disse que as candidaturas de Freixo e Molon estão confirmadas "em caráter irrevogável".

Oi, pessoal! Excelente notícia: a Convenção Estadual do PSB-RJ aprovou, por unanimidade e em caráter definitivo e irrevogável, a minha indicação para concorrer ao Senado no Rio de Janeiro.



— Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) July 21, 2022

