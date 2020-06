'PSL se torna cada vez mais uma linha auxiliar do PSDB', diz bolsonarista Gil Diniz

O deputado estadual Gil Diniz (SP) afirmou ter sido suspenso das atividades partidárias do PSL e de comissões na Assembleia Legislativa de São Paulo em retaliação ao seu alinhamento político a Jair Bolsonaro. "O PSL traiu os meus 214.037 eleitores e se tona cada vez mais uma linha auxiliar do PSDB no estado de São Paulo", disse edit

247 - O deputado estadual Gil Diniz (SP) afirmou ter sido suspenso das atividades partidárias do PSL e de comissões na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em retaliação ao seu alinhamento político a Jair Bolsonaro (sem partido). A determinação, que também atingiu o deputado Douglas Garcia, foi publicada no Diário Oficial nesta terça (30). Os dois parlamentares são investigados no inquérito das fake news após determinação do Supremo Tribunal Federal.

"O PSL traiu os meus 214.037 eleitores e se tona cada vez mais uma linha auxiliar do PSDB no estado de São Paulo", disse o parlamentar em nota enviada à coluna de Mônica Bergamo.

"A suspensão se fundamenta, simplesmente, em publicações em nossas redes sociais apoiando a proposta do presidente Bolsonaro de criação de uma nova legenda partidária. Ocorre que este motivo apresentado para a suspensão não está previsto como delito ético pelo Estatuto e Código de Ética do PSL", acrescentou.

