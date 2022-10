PT negocia com Pacheco para aumentar a vantagem de Lula em Minas

A estratégia é atrair prefeitos que fizeram campanha no primeiro turno com a bandeira "Lula e Zema" no estado de Minas, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil edit

247 - Aliados do candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), procuraram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), para convencer o parlamentar a ajudar na articulação da campanha do petista em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Interlocutores de Lula pediram para o senador trabalhar a favor do ex-presidente em conversas com prefeitos mineiros. Emissários informaram que Pacheco se comprometeu em atuar nos bastidores. Por ser presidente do Senado e mirar a reeleição ao cargo, Pacheco deve ter uma atuação mais discreta na articulação, de acordo com reportagem publicada nesta quinta-feira (6) pelo jornal O Globo.

A estratégia é atrair prefeitos que fizeram campanha no primeiro turno com a bandeira "Lula e Zema". Segundo cálculos do PT, é possível reunir 300 chefes de executivos municipais para aumentar a vantagem eleitoral de Lula no estado, que tem mais de 850 cidades.

Em Minas, Lula conseguiu 48,29% dos votos válidos (5.802.571 votos) e Bolsonaro, 43,60% (5.239.264 votos). Aliado do atual ocupante do Planalto, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), foi reeleito com 56,18% dos votos no último domingo (2). O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), apoiado por Lula, ficou em segundo lugar, com 35,08%.

O ex-presidente ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição no País, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro, o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada. Eles disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

