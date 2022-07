PT oficializa candidatura de Fernando Haddad a governador de São Paulo

Apoie o 247

Brasil de Fato - O ex-prefeito Fernando Haddad foi confirmado como candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT) neste sábado (23).

O anúncio aconteceu na Assembleia Legislativa do estado (Alesp) e a chapa ainda não contou com a divulgação da indicação do candidato a vice.

"Estamos conversando com seis partidos que compõem essa coalizão inédita, pessoas com grande experiência e desejo de ajudar a sair o país da crise em que ele se encontra", disse Haddad. "Acredito que até o final da semana que vem a gente tenha uma definição".

A convenção também chancelou a indicação de Márcio França (PSB) como candidato ao Senado pela chapa com o PT. França retirou-se da disputa ao governo do estado de São Paulo no último dia 8.

O evento contou com a presença de Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva. "Não há uma pessoa que possa compor chapa hoje com o Lula melhor que Geraldo Alckmin, não há no Brasil. Uma pessoa com experiência, compromisso democrático. E o fato de ter sido adversário do Lula durante o período democrático só o engrandece", sustentou Haddad.

O que dizem as últimas pesquisas

A pesquisa Datafolha divulgada no último dia 30 de junho mostra Haddad com 34% das intenções de voto, contra 13% de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e também 13% de Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador.

Outra pesquisa, realizada e divulgada no último dia 11 de julho, pelo instituto Real Time Big Data também coloca Haddad na liderança, com 34% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Tarcísio de Freitas, com 20% das intenções de voto, Rodrigo Garcia, com 16%.

