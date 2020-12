PT pede que Ministério Público investigue se Doria atrasou combate à pandemia para beneficiar Covas

247 - O deputado Paulo Fiorilo (PT-SP) ingressou com representação pedindo que o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) investigue o governador João Doria (PSDB) por anunciar o recuo à fase amarela do plano de combate ao coronavírus no estado somente após a reeleição do prefeito Bruno covas (PSDB).

Indícios como a alta de internações em hospitais públicos e privados já apontavam para o agravamento da pandemia havia vários dias. Caso comprovada, a omissão de João Doria pode ser caracterizada como improbidade administrativa.

"Atrasos têm consequências funestas. Nas próximas semanas, paulistas e paulistanos descobrirão qual o preço, em infecções e óbitos, de ver o poder público procrastinar medidas sanitárias inevitáveis", avalia o deputado Fiorilo na representação ao MP-SP.

"A gestão irresponsável do governador João Doria, mais alinhado com os números da pesquisa eleitoral de seu apadrinhado Bruno Covas na capital paulista do que com os números de ocupação dos leitos de UTI, terá consequências graves para a população do estado", acrescenta o deputado.

Em entrevista coletiva nesta quarta (3), Doria chamou de mentirosas relações traçadas entre calendário eleitoral e a programação do governo.

O conhecimento liberta. Saiba mais