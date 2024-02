PT, Psol e PDT articulam frente progressista contra o bolsonarismo em Belo Horizonte

Apoie o 247

247 - Representantes do PT, Psol e PDT iniciaram uma série de diálogos em busca de uma frente ampla do lado progressista para combater o bolsonarismo em Belo Horizonte. Com a presença dos presidentes nacionais dos três partidos, Gleisi Hoffmann, Carlos Lupi e Paula Coradi, respectivamente, além dos pré-candidatos Rogério Correia (PT), Duda Salabert (PDT) e Bella Gonçalves (PSOL), as conversas ganharam força em reuniões realizadas hoje na capital federal. destaca o jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo.

Dentre os temas abordados, destaca-se a perspectiva de Belo Horizonte eleger sua primeira prefeita mulher, além da urgência em unir forças para conter candidaturas bolsonaristas, como a do deputado estadual Bruno Engler. Nas últimas eleições, Jair Bolsonaro obteve maior apoio na cidade em comparação com o presidente Lula.

Apesar dos avanços nas discussões, ainda não há uma definição concreta sobre uma possível composição de chapa, visto que tal decisão demanda a inclusão de mais atores políticos. O PSD, liderado por Rodrigo Pacheco, atualmente governa Belo Horizonte com Fuad Noman, que poderá buscar a reeleição. Nesse contexto, é improvável que o PT tome decisões que contrariem o presidente do Senado sem um diálogo prévio, destaca o jornalista.

