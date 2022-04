PT vai à Justiça Eleitoral contra Moro por transferência de domicílio eleitoral para São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) e o diretório municipal do PT na cidade de São Paulo entraram com uma ação junto à Justiça Eleitoral pedindo o cancelamento da transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz suspeito Sergio Moro para a capital paulista. A informação foi divulgada por Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

Moro é cotado para sair candidato ao Congresso Nacional por São Paulo pelo União Brasil, apesar de não ter nenhuma ligação com o estado.

Na ação, Padilha afirma que o endereço de residência indicado pelo ex-ministro de Jair Bolsonaro é um hotel. O deputado diz ainda que Moro não possui nenhum vínculo empregatício com SP e lembra da gafe da esposa do ex-juiz parcial, Rosângela, que comeu um sanduíche de mortadela na tentativa de parecer paulistana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Se não se identificam laços profissionais com o estado de São Paulo, afetivos tampouco. Pois, em tempos de redes sociais, perscrutando o Instagram do recorrido, a única menção afetuosa que se encontra refere-se à capital do estado do Paraná", diz a ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Por lealdade processual, é preciso reconhecer que no perfil da cônjuge do recorrido no Instagram há um post do Mercado Municipal de São Paulo e do seu famoso sanduíche de mortadela, à semelhança dos registros feitos por turistas de passagem por São Paulo", continua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE