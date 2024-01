Queda de avião de pequeno porte deixa ao menos 5 mortos em Minas Gerais (vídeo)

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - A queda de uma aeronave de pequeno porte na zona rural de Itapeva, no sul de Minas Gerais, provocou a morte de ao menos cinco pessoas neste domingo, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

O Pelotão de Bombeiros de Extrema, município a menos de 20 quilômetros de Itapeva, informou à Reuters que está atuando na região, ressaltando que foram encontrados cinco corpos e que outras duas pessoas que estariam na aeronave ainda não haviam sido localizadas.

De acordo com a instituição, até o meio da tarde deste domingo não havia informação sobre a identidade das vítimas ou as causas do acidente.

