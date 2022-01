"Quem ama vacina", dizia Janaina Paschoal no passado

Deputada que hoje lidera o movimento antivacina já teve uma outra variante no passado edit

247 – A deputada Janaína Paschoal, que hoje lidera o movimento antivacina no Brasil, e pretende ser a candidata de uma nova extrema-direita ao Senado Federal, em São Paulo, já teve uma variante, no passado, que dizia que "quem ama vacina". A memória foi resgatada pelo perfil @jairmearrependi no Twitter. Confira:

A variante pró-vacina da Janaina Paschoal não existe e não pode te pedir pra vacinar.



A variante pró-vacina da Janaina: pic.twitter.com/9grRZBecPY — JaIrme’s Elections Race (@jairmearrependi) January 4, 2022

