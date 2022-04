Relator defende cassação de Mamãe Falei

Apoie o 247

247 - Relator do processo de cassação do deputado estadual Arthur do Val (Mamãe Falei), o deputado Delegado Olim (PP) apresentou parecer final em defesa da medida. O processo se deve às falas de cunho sexista de Mamãe Falei sobre refugiadas da guerra na Ucrânia, no início de março.

O relatório foi entregue ao Conselho de Ética da Casa, que deve se reunir na próxima terça-feira, 12, para julgar o parecer do relator. Caso os deputados decidam pela cassação, a decisão precisará ser referendada pelo Plenário.

Mamãe Falei afirma que, embora se arrependa das declarações, a cassação é uma punição “desproporcional e ilegal”. (Com informações da revista Veja).

